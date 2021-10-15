الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في بيروت

الوكيل الاخباري- أعربت الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن "قلقها الكبير" إزاء التطورات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، داعية إلى الحفاظ على وحدة الشعب اللبناني وضمان "عيش كريم للمواطنين".

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وجاء في بيان للوزارة أن "الجزائر تتابع بقلق كبير تطور الأوضاع في لبنان الشقيق، وتعبر عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا جراء الأحداث الجارية بالعاصمة بيروت".



وأضاف البيان أن الجزائر تدعو "كافة الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني الشقيق، كما تؤكد في هذا السياق ضرورة ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة والاستجابة لحاجيات ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين".



وتوفي 6 أشخاص وأصيب العشرات خلال الاشتباكات الأخيرة في بيروت، وألقى "حزب الله" وحركة "أمل" اللوم في هذه الأحداث المأساوية على حزب "القوات اللبنانية" الذي بدوره رفض هذه الاتهامات.

المصدر: روسيا اليوم