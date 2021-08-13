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الجمعة، 13-08-2021 08:27 م

الجزائر تعلن السيطرة على الحرائق وارتفاع عدد الضحايا

حرائق-الجزائر-تيزي-وزو


الوكيل الإخباري - سيطرت الجزائر الجمعة على غالبية الحرائق التي اندلعت في الغابات شمال البلاد، خاصة في تيزي وزو، فيما بلغت حصيلة الضحايا في هذه الكارثة 71 شخص على الأقل.

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وفي المجموع، أخمد 76 حريقا من أصل مئة أحصيت الخميس، في 15 ولاية بالبلاد.

 

والجمعة هو اليوم الثاني من الحداد الوطني على أرواح الضحايا، والذي أقيمت فيه صلاة الغائب بعد صلاة الظهر في المساجد. ولايزال هناك أشخاص في عداد المفقودين، حسب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

 


وبعد إعلان "إخماد كل حرائق الغابات صباحا (الجمعة) في تيزي وزو"، أفادت الحماية المدنية باندلاع "خمسة حرائق" في هذه الولاية.

 


ويواصل عناصر الإطفاء ومتطوعون مكافحة 35 حريقا في 11 ولاية أخرى، من بينها جيجل وبجاية وبومرداس وفق أحدث تقرير للحماية المدنية. وفي المجموع، أخمد 76 حريقا من أصل مئة أحصيت الخميس، في 15 ولاية في البلاد.

المصدر : فرانس 24

 




 

 


 

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