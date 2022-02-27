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الأحد، 27-02-2022 11:13 م

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجزائر الأحد، مقتل أحد رعاياها في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية روسية، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان "تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس 26 فيفري (شباط) 2022"، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل المواطن الجزائري في هذه المدينة التي شهدت قصفا روسيا منذ بداية الحرب الخميس.

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