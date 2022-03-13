الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

واشنطن تندد بمقتل صحفي أمريكي على يد القوات الروسية بأوكرانيا

الجزائر تمنع تصدير السكر وزيوت الطعام ومشتقات القمح

الأزهر يدعو العالم إلى التحرك لوقف الحرب في أوكرانيا

موسكو تعلن أن المفاوضات مع كييف ستُستأنف الاثنين

كوريا الجنوبية تمدد تحذيراتها من السفر للخارج بسبب كورونا

زيارة وشيكة لـ"جونسون" إلى السعودية لتخفيف تداعيات العقوبات على روسيا بعد حظر واردات النفط

الملك يحضر تمارين بحرية وتعبوية مشتركة بين القوات الخاصة الأردنية والنرويجية - صور

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

الأحد، 13-03-2022 11:20 م

الجزائر تمنع تصدير السكر وزيوت الطعام ومشتقات القمح

5



الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن وكافة مشتقات القمح.

جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، أورد أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، على غرار السكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح.

وأوضحت الرئاسة أنه تم تكليف وزير العدل، بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير تلك المواد، غير المُنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

واشنطن تندد بمقتل صحفي أمريكي على يد القوات الروسية بأوكرانيا

الأزهر-الشريف-1536x1028

الأزهر يدعو العالم إلى التحرك لوقف الحرب في أوكرانيا

320221221182237242699

موسكو تعلن أن المفاوضات مع كييف ستُستأنف الاثنين

5e2acfec4c582

زيارة وشيكة لـ"جونسون" إلى السعودية لتخفيف تداعيات العقوبات على روسيا بعد حظر واردات النفط

_100051397_4

روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

Singapore_Fighter_50867

"رصاصة واحدة تكفي" .. أمريكا تتوعد روسيا بتفعيل "المادة 5" لحلف الناتو - تفاصيل

أخبار متعلقة
قمح

مصر: خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من أوكرانيا

main_image621a3e106b6a3

دول عربية تواجه خطر نقص القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية - أسماء