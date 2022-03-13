الجزائر تمنع تصدير السكر وزيوت الطعام ومشتقات القمح



الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن وكافة مشتقات القمح.



جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، أورد أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، على غرار السكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح.



وأوضحت الرئاسة أنه تم تكليف وزير العدل، بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير تلك المواد، غير المُنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.

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