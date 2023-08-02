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الأربعاء، 02-08-2023 10:28 م

الجزائر: توقيف 5 مشتبه فيهم بإشعال حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري- أوقف الدرك الوطني الجزائري في الحسانية بولاية عين الدفلى، 5 مشتبه فيهم بقضية الإضرام العمدي للنار في الغابات، حيث تم إيداع شخص الحبس ووضع 2 منهم تحت الرقابة القضائية.

وتمكنت السلطات الجزائرية من احتواء حرائق استعرت في غاباتها، وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، من بينهم عشرة جنود، فيما أجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم بحسب ما أكده التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.

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ويشهد شمال الجزائر وشرقها في كل صيف، حرائق تطاول الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغيّر المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.

وشهدت شمال إفريقيا وجنوب أوروبا مؤخرا، موجة حر شديدة، حيث سجلت 49 درجة مئوية في مدن تونسية.

 




 

 


 

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