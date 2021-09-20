الجزائر: توقيف 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات

الوكيل الاخباري- أوقفت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، اليوم الاثنين، 71 مشتبها فيه بحرائق الغابات، استنادا إلى أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، على مستوى 14 ولاية من أصل 30 ولاية شملتها التحقيقات.



ونقل مصدر، عن الدرك الوطني في بيان صدر عنه، قوله، إنه ”بعد مثول الموقوفين أمام القضاء، تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما بقي 9 مشتبهين قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص“.



وحسب البيان، فإن ”التحقيقات الضبطية القضائية إثر الحرائق التي مست أخيرا مناطق عدة من الوطن، وبناء على تعليمات الجهات القضائية المختصة، توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، حيث سخرت لها الوسائل البشرية والمادية كافة من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها“.

اضافة اعلان

المصدر: إرم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

