الجزائر.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على 14 ولاية

الوكيل الاخباري - حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر من تساقط ثلوج كثيفة على 5 ولايات في البلاد مساء اليوم الاثنين.

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وقالت الأرصاد، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، إنه من المتوقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل ارتفاعها 900 متر وبسمك يتعدى 10 سنتيمترات.



وقالت إن هذه الحالة متوقعة بداية من الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين، وحتى السادسة من صباح غد الثلاثاء.

وأوضحت أن سقوط الثلوج الكثيفة سيحدث على المرتفعات في ولايات الأغواط، وتيارت، والجلفة، وسعيدة والبيض.



وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تستمر لساعات.



وفي وقت سابق اليوم، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا.

وحسب ذات التنبيه، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح الغد الثلاثاء، وذلك على ولايات قسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران، ويلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وغليزان.

سبوتنيك

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