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الأربعاء، 16-12-2020 01:44 م

لم ترد معلومات عن ضحايا

الجزائر.. سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون

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لحظة سقوط الطائرة


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء بسقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

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وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية ، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.


ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.
وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث فيما لم ترد أية معلومات إن كان الحادث خلف ضحايا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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