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السبت، 02-07-2022 03:03 م

الجزائر: لا نمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن بلاده "لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك".

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وخلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان، قال رمطان لعمامرة: "الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".

وأضاف لعمامرة: "سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها..نسعى إلى جس نبض الدول العربية في اجتماع بيروت والاستماع إلى وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن سوريا".

وأمس الجمعة، وصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى بيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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