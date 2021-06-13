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الأحد، 13-06-2021 03:53 م

الجزائر: موعد نتائج الانتخابات البرلمانية خلال أيام

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الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام.
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وأكد ساسة جزائريون أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 30.2 في المئة، وهي أقل مستوى مسجل رسميا في الانتخابات البرلمانية بالجزائر.

وقال المحلل الجزائري، أرسلان شيخاوي "تعودنا في الماضي على إقبال مرتفع بسبب التلاعب"، وأضاف أن السلطات كانت تتلاعب بنتائج الانتخابات قبل احتجاجات الحراك، بما يوحي بحماس أكبر للمشاركة فيها.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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