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الخميس، 25-03-2021 08:31 ص

إصابة 6 أشخاص

الجزائر.. هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

اب
العلم الجزائري


الوكيل الإخباري - ضربت هزة ارتدادية ثالثة منطقة رأس كاربون بولاية بجاية الجزائرية، في حدود الساعة 03:37 صباح اليوم الخميس.

والخميس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولايتي بجاية وجيجل شرقي الجزائر، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانهيار جزئي لمبان قديمة.

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وحدد مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء مركز الهزة على بعد 28 كيلومترا شمال شرق منطقة رأس كاربون.


 وشعر بالهزة سكان 12 ولاية، شرقي ووسط البلاد، وكذلك الدول المجاورة كإيطاليا، وإسبانيا، وتونس.


 وبعد مرور ساعات، شهدت ولاية بجاية نشاطا زلزاليا قويا، حيث تم تسجيل 6 هزات ارتدادية جديدة خلال الـ 24 الساعة التي أعقبت الهزة الأولى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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