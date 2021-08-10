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الثلاثاء، 10-08-2021 10:50 ص

الجزائر..31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ الغابات لولاية تيزي وزو الجزائرية، واد محمد يوسف، بأن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها الولاية منذ أمس الاثنين ارتفع إلى 5 وفيات، وفق وسائل إعلام جزائرية.

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وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أوضح واد محمد يوسف أن الوضع جراء الحرائق التي مست غابات ولاية تيزي وزو "خطير جدا".


واندلعت حرائق هائلة على مستوى الغابات في العديد من ولايات الجزائر، مساء أمس الإثنين، حيث تم تسجيل 31 ⁧‫حريق غابة‬⁩ عبر 14 ولاية، بحسب مصلحة الحماية المدنية في البلاد.


وأشارت مصادر جزائرية إلى أن المناطق التي شبت فيها الحرائق هي: "4 حرائق في جيجل، وحريقان في البويرة، وحريقان في سطيف، وحريقان في خنشلة، وحريقان في قالمة، وحريقان في بجاية، وحريق عبر كل من ولايات برج بوعريريج، وبومرداس، وتيارت، والمدية، وتبسة، والبليدة وولاية سكيكدة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 

 




 

 


 

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