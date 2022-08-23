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الثلاثاء، 23-08-2022 04:02 م

الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

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الوكيل الإخباري - ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه يبدو أن الجفاف في أوروبا "هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل".

وقال  الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، مشيرا إلى بحث نشر أمس الإثنين "هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم ".

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ويهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.


وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.


وقال الباحثون إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعدا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى. 


وأضاف الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس.


وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.


وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءا هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق في المجر ورومانيا.


ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.

 

البيان

 




 

 


 

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