الجفاف يهدد أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

الوكيل الإخباري - حذّرت وسائل إعلام صينية من التراجع الكبير في منسوب المياه الذي تشهده بحيرة بويانغ، أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد.

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وقالت وكالة شينخوا نقلا عن مركز المراقبة الهيدرولوجية في مقاطعة جيانغشي الشرقية "يستمر الانخفاض في مستوى المياه في بحيرة بويانغ، أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد، والمياه في هذه البحيرة اضمحلّت هذا العام قبل حوالي 100 يوم من موعد اضمحلالها السنوي".



وأضافت الوكالة "مستوى المياه في البحيرة انخفض إلى مستوى 7.99م، بسبب الحرارة المرتفعة، وفي الـ 9 من أغسطس الفائت كان الخبراء قد أشاروا إلى أن منسوب المياه في البحيرة انخفض إلى مستوى 11.27 م، ووصل إلى أدنى مستوى موسمي مسجل منذ العام 1951".



وأشارت الوكالة إلى "أن الخبراء يتوقعون انخفاضا في مستويات المياه في المسطحات المائية في مقاطعة جيانغشي الشرقية بسبب الارتفاع الشديد في الحرارة الذي تتعرض له تلك المنطقة".



وتعتبر بحيرة " بويانغ" من أهم مسطحات المياه العذبة في الصين، وموطنا للعديد من الكائنات المائية، وتصل مساحة حوضها في موسم الأمطر أحيانا إلى 4.1 ألف كلم مربع، كما يصل عمقها إلى 16.5 م.

RT