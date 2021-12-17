الجمعية العامة: تصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير

الوكيل الإخباري - صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

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وقالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في بيان لها الليلة الماضية، إن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول هي: إسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا والولايات المتحدة وبالاو، وامتنعت 10 دول عن التصويت.



وأوضحت البعثة أن "القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".



وأضافت، إن "القرار يؤكد كذلك على الضرورة الملحّة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين".



وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان اليوم الجمعة، ان "إجماع دول العالم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال تصويتها على القرار الخاص بذلك، يشكل فشلا دوليا لإسرائيل وردا على كافة ممارساتها وجرائمها". وأشاد المالكي بالدول التي صوتت لصالح القرار، باعتبار حق تقرير المصير أساسا لكل الحقوق ، خاصة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال استعماري طال أمده، وفي ظل منظومة الأبارتهايد ، مطالبا العالم بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة.

بترا