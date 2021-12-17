الجمعة 17-12-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يغلق طريق رام الله - نابلس

بريطانيا: ارتفاع لافت لمبيعات التجزئة

تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

علماء يحددون أعراض أوميكرون الشائعة.. لا تتجاهلها

وفيات الجمعة 17-12-2021

منع حبس المدين يثير الجدل.. والعجارمة: حقوق الدائنين مصانة

إرادة ملكية بالموافقة على منح جوائز الدولة التقديرية

مصدر: المباحثات مع سوريا حول مياه الوحدة كانت مجرد طروحات

البترول الوطنية لـ الوكيل: الطاقة الانتاجية لحقل الريشة ارتفعت 5 اضعاف

الجمعة، 17-12-2021 10:34 ص

الجمعية العامة: تصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير

الجمعية العامة


الوكيل الإخباري - صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

اضافة اعلان


وقالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في بيان لها الليلة الماضية، إن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول هي: إسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا والولايات المتحدة وبالاو، وامتنعت 10 دول عن التصويت.


وأوضحت البعثة أن "القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".


وأضافت، إن "القرار يؤكد كذلك على الضرورة الملحّة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين".


وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان اليوم الجمعة، ان "إجماع دول العالم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال تصويتها على القرار الخاص بذلك، يشكل فشلا دوليا لإسرائيل وردا على كافة ممارساتها وجرائمها". وأشاد المالكي بالدول التي صوتت لصالح القرار، باعتبار حق تقرير المصير أساسا لكل الحقوق ، خاصة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال استعماري طال أمده، وفي ظل منظومة الأبارتهايد ، مطالبا العالم بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر ٢

مصر.. تحذير من موجة تضرب البلاد خلال ساعات

فيضان

مصرع 8 أشخاص بفيضانات في العراق

طفل فلسطيني

الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطيني

الكويت ٢

الكويت يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

w

التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة في سوريا

11-16

69 مليون شخص في الوطن العربي يعاني من سوء التغذية

أخبار متعلقة
1200px-Flag_of_the_United_Nations.svg

منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للحياد