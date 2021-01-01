الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 11:36 ص

الجمعية العامة تعتمد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

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الوكيل الاخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الختامية لعام 2020 ، ميزانية المنظمة الأممية لعام 2021 والتي تبلغ 3.231 مليار دولار، بعد أن ناقشتها ووافقت عليها اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية.

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ووفق مركز أخبار الأمم المتحدة، قال رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير في إشارة إلى المناقشات التي سبقت إقرار الميزانية "إن أداء الجمعية العامة خلال هذه السنة الصعبة يعد شهادة على المستوى الرفيع من الدبلوماسية"، مشيرا الى أن الجمعية العامة واصلت، خلال عام 2020، ممارسة الدور القيادي على الساحة الدولية من أجل تطبيق ولاياتها والوفاء باحتياجات الناس.


وحث رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء على الاستفادة من التعددية من أجل إنهاء جائحة كوفيد-19 ومعالجة الاحتياجات الأكثر احتياجا.

 

--(بترا)

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