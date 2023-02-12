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الأحد، 12-02-2023 11:16 ص

الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش مشروع قرار مناهض لروسيا

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الوكيل الإخباري- يجري الإعداد للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار مناهض لروسيا، في الـ 23 من الشهر الجاري، يستند إلى "صيغة زيلينسكي للسلام".

ونقلت "تاس" عن مسؤول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيتم طرح مشروع قرار يدين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في الذكرى السنوية لانطلاقها، كما سيتم طرح مقترحات لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مستندة إلى نظرة زيلينسكي "للسلام".

وسيحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأزمة الأوكرانية، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والعديد من وزراء خارجية الدول الأوروبية.

كما سيعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا في الـ 24 من فبراير، على المستوى الوزاري، لبحث الأزمة الأوكرانية، سيحضره بلينكن، وبوريل، وكوليبا، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وغيرهم، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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