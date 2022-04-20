الجمعية الفلكية تكشف موعد عيد الفطر فلكيا في السعودية

الوكيل الإخباري - أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن تشير الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 - حسب تقويم أم القرى - عند الساعة 06:31 مساء قبل حدوث الاقتران و قبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك عند الساعة 06:46 مساء ما يعني بأن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم.

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وأضافت الجمعية أنه سوف يتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساء منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وذلك بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس غير مشاهد في السعودية أو الوطن العربي.

وأضافت أنه في يوم الأحد 30 رمضان 1443 الموافق 1 أيار 2022 حسب تقويم ام القرى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساءً ، وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات واضاءته (0.5 %) وستكون رؤيته بواسطة التلسكوب أو التصوير ومهيأة بصعوبة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة و سيغرب عند الساعة 07:24 مساءً بعد ( 37 دقيقة) بعد غروب الشمس وهو اليوم المتمم لشهر رمضان.



وأكدت أنه سوف يتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس و خروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي وهو اول ايام عيد الفطر.



و أفادت الجمعية أن يوم الإثنين 1 شوال 1443 الموافق 2 أيار 2022 حسب تقويم أم القرى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (18) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (19) درجة واضاءته (2.9 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة و سيغرب عند الساعة 08:19 مساءً بعد ( ساعة و 32 دقيقة) من غروب الشمس.



وأضافت أن ما ذكر هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر شوال وعيد الفطر السعيد ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية.





