الجهراء الكويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الوكيل الاخباري - أفاد السعودي عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ إن خمس مدن كويتية سجلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضح “الحصيني” أن محافظة الجهراء بدولة الكويت سجلت اليوم المركز الأول على مستوى العالم بارتفاع درجة الحرارة التي وصلت 52.1 درجة مئوية.



وأضاف أن مدينة القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في السعودية، سجلت المركز الثامن على مستوى العالم بدرجة حرارة وصلت 49.9°C، في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

مزمز