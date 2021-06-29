الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

صدور رواية حنظلة للكاتبة بديعة النعيمي

6 منظمات مجتمع مدني تحصل على جوائز مالية

الأردن يشارك في ندوة حول رعاية كبار السن في الدول العربية

أبو حسان: الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي حافز للنهوض بالاقتصاد

البيئة: 8000 حريق غابات في الأردن سنويا

وزير الزراعة : آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج لتخفيض كلفتها على المزارعين

الحكومة اللبنانية: قطع الطرق ليس تعبيرا عن الرأي

إطلاق مشروع حكايات عمان

فلسطين النيابية تدعو لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية

بريطانيا: 23 وفاة و 20479 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 29-06-2021 10:54 م

الجهراء الكويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

20200225_1582655091-812


الوكيل الاخباري - أفاد السعودي عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ إن خمس مدن كويتية سجلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وأوضح “الحصيني” أن محافظة الجهراء بدولة الكويت سجلت اليوم المركز الأول على مستوى العالم بارتفاع درجة الحرارة التي وصلت 52.1 درجة مئوية.


وأضاف أن مدينة القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في السعودية، سجلت المركز الثامن على مستوى العالم بدرجة حرارة وصلت 49.9°C، في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

مزمز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الحكومة اللبنانية: قطع الطرق ليس تعبيرا عن الرأي

72836-1274034214

شاهد أحدث ظهور لرئيس كوريا الشمالية بعد فقدانه للوزن

بايدن

بايدن يزور موقع انهيار المبنى السكني

1955809

مصر تعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

وزير-الكهرباء-العراقي-ماجد-حنتوش-يقدم-استقالته-للكاظمي-scaled (1)

استقالة وزير الكهرباء العراقي بعد انقطاعات مستمرة في الكهرباء

60cb2b0642360454c47cabc4

مصر: السجن لكل من يلوث نهر النيل

أخبار متعلقة
640x480

الكويت تصدر تحذيرا بشأن ارتفاع الحرارة ورياح محملة بالأتربة

موسطو

موسكو .. درجة الحرارة مرشحة لتسجيل رقم غير مسبوق منذ 104 أعوام

1622499360

ينبع تسجل ثالث اعلى درجة حرارة في العالم

7e4dcd4b-686f-4d40-b8da-6b81047816df_16x9_1200x676

مصر تحذر من عدم استقرار جوي الفترة المقبلة

ألمانيا

شاهد - فيضانات كبيرة في ألمانيا

دط

مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم