الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 02:50 م

في غارات جوية

الجيش الأفغاني يعلن مقتل 27 مسلحا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأفغاني في بيان أن 27 مسلحا على الأقل لقوا حتفهم ،  بعدما ضربت طائرات حربية مخابئ ومواقع لحركة "طالبان" في أجزاء من مقاطعة هلمند جنوب البلاد.

وأوضح بيان الجيش أن "الغارات الجوية شملت مناطق ناوا ونهر سراج وجارمسير أمس الأربعاء، وأسفرت عن مصرع 27 مسلحا من بينهم قائدان للجماعة وهما حنظلة وبركات وأصيب ثلاثة آخرون".

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ولم يعلق مسلحو "طالبان" الذين ينشطون في أجزاء من مقاطعة هلمند، على الغارات الجوية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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