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السبت، 29-06-2024 09:38 ص

الجيش الأمريكي يتعاقد على إنتاج 870 صاروخا لمنظومات باتريوت

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الوكيل الاخباري- أفادت القوات البرية بالجيش الأمريكي، في بيان، بأنها وقعت على عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 4.5 مليار دولار لإنتاج 870 صاروخا لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت.

وذكر البيان أن "العقد المبرم مع شركة

 Lockheed Martin Missiles and Fire Control ينص على شراء 870 صاروخا من طراز PAC-3 MSE والمعدات ذات الصلة".

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وقال مساعد وزير الجيش الأمريكي لشؤون المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا دوغلاس بوش: "توقيع هذا العقد الذي يتضمن شراء صواريخ PAC-3 MSE على مدى عدة سنوات، يتوافق مع التزام الجيش الأمريكي بتحقيق الاستقرار وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في إمداد الجيش الأمريكي والقوات المشتركة، وكذلك أوكرانيا وغيرها من الحلفاء حول العالم".

ووفقا له، ستسمح صواريخ PAC-3 MSE "بمواجهة التهديدات بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والصواريخ فرط الصوتية والطائرات الحربية".

 

 




 

 


 

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