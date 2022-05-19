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الخميس، 19-05-2022 06:41 ص

الجيش الأمريكي يحصل على مدمرة بحرية جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلم مؤخرا مدمرة عسكرية جديدة.

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وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية أقيمت مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الأمريكي سفينة عسكرية جديدة، وهي المدمرة رقم 71 من نوع Arleigh Burke التي يتم تصنيعها للجيش الأمريكي".


وأشار الموقع إلى أن العمل على تصنيع السفينة المذكورة كان قد بدأ عام 2017، وأنزلتها أمريكا إلى المياه في يوليو 2018، واجتازت السفينة جميع الاختبارات المطلوبة في ديسمبر 2021.


وتعتبر هذه السفينة واحدة من أصل 9 سفن من فئة Flight IIA المعدلة عن سفن Arleigh Burke، وتأتي بهيكل بطول 155.2 م، بعرض 20 مترا، وتختلف عن سفن Arleigh Burke التقليدية بأن العديد من مكوناتها مصنوعة من مواد مركبة لتقليل بصمتها الرادارية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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