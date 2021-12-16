الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أن قواتها أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا مساء الثلاثاء.



ونقلت قناة NBC الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة الوسطى بيل أوربان قوله إنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي للتنف وأضاف: "لدى مواصلة إحدى المسيرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".

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أما المسيرة الصغيرة الثانية فقد غادرت المنطقة، ولم يكن واضحا ما إذا كانت المسيرتان تحملان متفجرات.



وحسب المتحدث، فإنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.



وفي أكتوبر الماضي استهدفت خمس طائرات مسيرة عن بعد القاعدة الأمريكية في التنف في ما وصفه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأنه هجوم دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".



روسيا اليوم

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