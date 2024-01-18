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الخميس، 18-01-2024 10:56 ص

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على اليمن

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي توجيهه ضربات استهدفت 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت جاهزة لإطلاق قذائفها، "وشكلت تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".اضافة اعلان


وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وجهنا ضربات على 14 منصة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران كانت جاهزة لإطلاق قذائفها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "هذه الصواريخ تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والدفاع عن نفسها".

RT

 




 

 


 

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