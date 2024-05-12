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الأحد، 12-05-2024 09:31 ص

الجيش الأميركي: أسقطنا 3 مسيّرات حوثية

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الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إن الجيش الأميركي تمكن من اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

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وفي بيان نشرته القيادة على حسابها على منصة إكس، قالت سنتكوم: "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو، أطلق الحوثيون  نظامًا جويًا غير مأهول (UAS) فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."


وأضاف البيان: "وفي وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحًا و4:45 صباحًا تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."


ونوهت سنتكوم إلى أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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