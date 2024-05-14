الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة وصاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن

الوكيل الإخباري- كشف الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مسيرة وصاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون من اليمن.

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وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "في يوم 13 مايو، وفي حوالي الساعة 3:41 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".



وأضاف البيان: "لاحقا، بين الساعة 5:51 مساءً والساعة 6:02 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت السفينة يو إس إس ماسون (DDG 87) في التصدي وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن باتجاه البحر الأحمر".



وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".



وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، توسيع دائرة العمليات، رداً على الهجوم الإسرائيلي على رفح.



وقال الحوثي: "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

وأشار إلى أن "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفاً لنا في أي مكان تطاله أيدينا".



وشدد على أنه "لدينا إمكانية الاستهداف في المرحلة الرابعة ونفكر في المرحلة الخامسة والسادسة وليست لدينا خطوط حمراء".



سكاي نيوز عربية