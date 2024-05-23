الجيش الأميركي: دمرنا 4 مسيرات في مناطق الحوثيين باليمن

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية على حسابها الرسمي في منصة "إكس" تدمير عدد من المسيرات في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وقالت القيادة الوسطى الأميركية: "في يوم 22 مايو حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في التصدي لـ4 طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".



وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



واختتم البيان بالتأكيد على أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

