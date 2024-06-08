السبت 08-06-2024
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السبت، 08-06-2024 09:17 ص

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين

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الوكيل الاخباري-  أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني الذي يبث من واشنطن، مساء أمس، تدمير أربع طائرات مسيرة وصاروخين بالستيين مضادين للسفن في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون، بحسب واشنطن بوست.

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ومنذ تشرين الثاني 2024، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي بالطائرات والدبابات الإسرائيلية، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


وأشارت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إلى أن القوات الأميركية "تمكنت من تدمير أربع طائرات مسيرة من دون طيار وصاروخين بالستيين مضادين للسفن في مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون".

 




 

 


 

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