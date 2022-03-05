الجيش الأوكراني: نحقق نجاحات

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه يحقق "نجاحات" على الأرض لكن "لا يمكنه التحدث عنها"، وذلك بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: "لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة".



وأضافت الهيئة: "لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر".



وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.



وتابعت: "بالعمليات القتالية النشطة، ليس فقط وحدات الجيش الأوكراني هي التي تلحق خسائر بالعدو، لكن أيضا المدنيين العاديين غير المسلحين، الذين يظهرون للمحتلين (القوات الروسية) موقفهم مما يتسبب في هزيمة نفسية".

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