السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

السبت، 05-03-2022 12:08 م

الجيش الأوكراني: نحقق نجاحات

لللللللللللل


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه يحقق "نجاحات" على الأرض لكن "لا يمكنه التحدث عنها"، وذلك بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: "لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة".


وأضافت الهيئة: "لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر".


وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.


وتابعت: "بالعمليات القتالية النشطة، ليس فقط وحدات الجيش الأوكراني هي التي تلحق خسائر بالعدو، لكن أيضا المدنيين العاديين غير المسلحين، الذين يظهرون للمحتلين (القوات الروسية) موقفهم مما يتسبب في هزيمة نفسية".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

d

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

image-353

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

thumbs_b_c_bc27c50c01b032ef6ca02073398daadf

أوكرانيا تعلن وقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

2359613890650-520x290

بوتين: لا خطط لفرض حالة الطوارئ في روسيا

thumbs_b_c_320ad88295ecd6ddd2a91186aa4cadf9

الرئاسة التركية: مباحثات بين أردوغان وبوتين الأحد

أخبار متعلقة
186915Image1

وزير الدفاع الأوكراني: أكثر من 66200 أوكراني عادوا من الخارج للمشاركة في القتال

20220226055536878

أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق كييف

Screenshot_20

مسؤولون أميركيون يتوقعون سقوط كييف في غضون 96 ساعة

2202224151150784

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

ققققققققققققققققق

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

621267703e527

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا