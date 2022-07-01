الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

الوكيل الإخباري - اتهم الجيش الأوكراني الروس، اليوم الجمعة، بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي، أمس الخميس.

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وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تلغرام "قرابة الساعة 18,00، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان"، متهما موسكو بـ"عدم احترام التصريحات التي أدلت بها".



وكان الجيش الروسي أعلن، أمس الخميس، أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية "في بادرة حسن نية" بعدما "أتم الأهداف المحددة".



وأضاف زالوجني "الأمر الوحيد الذي يبدو فيه العدو منسجما مع نفسه هو دقته الدائمة في توجيه الضربات".



وأرفق رسالته بمقطع مصور يظهر طائرة تحلق فوق جزيرة الثعبان وتلقي قنبلتين على الأقل أصابتا هدفهما. ويعقب ذلك تصاعد ألسنة بيضاء في الأجواء تشير إلى استخدام قنابل فوسفورية.



والقنابل الفوسفورية أسلحة حارقة يحظر استعمالها ضد المدنيين، ولكن ليس ضد أهداف عسكرية، وذلك بموجب شرعة وقعت العام 1980 في جنيف.



وسبق أن اتهمت كييف موسكو مرارا باستخدام هذه الأسلحة منذ نهاية فبراير حتى ضد مدنيين، الأمر الذي نفاه الجيش الروسي في شكل قاطع.



وأشاد الجيش الأوكراني الخميس بـ"تحرير منطقة استراتيجية" بعد الإعلان صباح الخميس عن انسحاب قوات موسكو من جزيرة الثعبان في البحر الأسود المحتلة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي.

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