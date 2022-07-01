السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 11:48 م

الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

155-144814-russia-ukraine-snake-island_700x400


الوكيل الإخباري - اتهم الجيش الأوكراني الروس، اليوم الجمعة، بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي، أمس الخميس.

اضافة اعلان


وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تلغرام "قرابة الساعة 18,00، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان"، متهما موسكو بـ"عدم احترام التصريحات التي أدلت بها".


وكان الجيش الروسي أعلن، أمس الخميس، أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية "في بادرة حسن نية" بعدما "أتم الأهداف المحددة".


وأضاف زالوجني "الأمر الوحيد الذي يبدو فيه العدو منسجما مع نفسه هو دقته الدائمة في توجيه الضربات".


وأرفق رسالته بمقطع مصور يظهر طائرة تحلق فوق جزيرة الثعبان وتلقي قنبلتين على الأقل أصابتا هدفهما. ويعقب ذلك تصاعد ألسنة بيضاء في الأجواء تشير إلى استخدام قنابل فوسفورية.


والقنابل الفوسفورية أسلحة حارقة يحظر استعمالها ضد المدنيين، ولكن ليس ضد أهداف عسكرية، وذلك بموجب شرعة وقعت العام 1980 في جنيف.


وسبق أن اتهمت كييف موسكو مرارا باستخدام هذه الأسلحة منذ نهاية فبراير حتى ضد مدنيين، الأمر الذي نفاه الجيش الروسي في شكل قاطع.


وأشاد الجيش الأوكراني الخميس بـ"تحرير منطقة استراتيجية" بعد الإعلان صباح الخميس عن انسحاب قوات موسكو من جزيرة الثعبان في البحر الأسود المحتلة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي.

 

الحرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
709384

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

209447

أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30% في تركيا

_104700556_34b677cc-13e2-4b15-83ef-df4df77cdb4d

أسانج يستأنف قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة

615c878942360416850cce09

ميقاتي يناشد وزراء الخارجية العرب للوقوف بجانب لبنان

5444Image1

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بلا جدول أعمال محدد

567786-1103328837

ممرضة جزائرية تنضم إلى قائمة النساء العربيات المقتولات - تفاصيل

أخبار متعلقة
620857258

روسيا تبدي استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا

اللاجئين-1

الاتحاد الأوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوء

625be08b423604405f0571a3

إيران.. ثمانية رجال أدينوا بالسرقة يواجهون بتر أصابعهم

61f24f95-c3rjteqwqaadmd6

ارتفاع حاد بعدد الضحايا المهاجرين واللاجئين عبر المتوسط إلى أوروبا

fa0a528ab9c1ebb0a0a17cb66c5c462a

الصين تدق طبول الحرب.. وتتوعد بسحق أي مخطط بشأن تايوان

resize (1)

الصين تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار