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الخميس، 15-07-2021 01:35 م

الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين عملية بناء سد النهضة

ملء-سد-النهضة


الوكيل الإخباري- تعهد الجيش الإثيوبي، بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.

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وأفادت مصادر إعلام إثيوبية، يوم أمس الأربعاء، بأن قيادات وعناصر الفرقة الـ 22 للجيش أعلنوا، أن وحدتهم تعمل على "توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة".

 

وقال نائب قائد الفرقة، أزينيه شيميليس، إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بمواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية".


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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