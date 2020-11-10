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الثلاثاء، 10-11-2020 12:10 م

وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا

جيس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر أثيوبية ، اليوم الثلاثاء بأن الجيش الإثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرا، وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع في منطقة تيغراي بشمال البلاد.

وذكرت المصادر أن "قوة الدفاع الوطني الإثيوبية سيطرت على مطار حميرا بالكامل في ظل استمرار رد الحكومة العسكري على جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة"، وهي الجماعة التي تقود الحكومة في منطقة تيغراي.

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وتقع حميرا في أقصى شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا.


ولفتت مصادر عسكرية إثيوبية إلى أن الصراع في تيغراي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية فيها بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع مئات الأشخاص.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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