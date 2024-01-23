الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات "أبابيل" القتالية

الوكيل الإخباري - نشر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء صورا لدرونات "أبابيل" القتالية المطوّرة ووصفها بـ"الاستراتيجية".

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وأقيمت مراسم إطلاق درونات "أبابيل" بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع محمد رضا اشتياني، بحسب ما ذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية.



وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5".



وأضافت: "تتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات".



كما تم تجهيز الدرونات بأنظمة حماية ذاتية وأنظمة الحرب الإلكترونية وأسلحة ذكية، وتتمتع الدرونات بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام أنظمة المشترك مع أسلحة أخرى.







RT