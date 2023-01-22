الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 22-01-2023 02:25 م

الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!

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الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Mirror" أن القوات المسلحة البريطانية تواجه نقصا في أعداد عسكريها يبلغ 4000 جندي، بعد تقاعد 16 ألفا من العسكريين في العام الماضي.

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وأضافت: "تقاعد أكثر من 16 ألف عسكري في العام الماضي، وهذا هو أكبر مؤشر خلال السنوات الست الماضية. وجاء 12 ألف شخص فقط (إلى القوات المسلحة البريطانية)، أي أقل بمقدار 5 آلاف عما كان عليه في عام 2021".

وأوضحت الصحيفة أن العديد من العسكريين البريطانيين يشكون من الراتب الصغير ومن ظروف المعيشة السيئة.

وأشارت إلى أن احتياطي الجيش البريطاني يعاني من نقص في الأفراد أيضا، مشيرة إلى أنه يتكون حاليا من 25 ألف شخص وينقصه 5 آلاف شخص.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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