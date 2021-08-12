الجيش الجزائري يدفع بمروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق

الوكيل الإخباري - سخرت وزارة الدفاع الجزائرية مروحيات من طراز "MI 26" تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

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وذكرت الوزارة في بيان أنها سخرت المروحيات في إطار الجهود المتواصلة لإخماد الحرائق



وهذه المروحيات وفق البيان نفسه، تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية، خاصة في المناطق الوعرة والظروف المناخية المعقدة التي سببتها الحرائق المنتشرة.



ويشكل إقحام مثل هذا النوع من المروحيات دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الجزائري في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة.

المصدر : روسيا اليوم