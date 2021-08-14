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السبت، 14-08-2021 03:49 م

الجيش الجزائري يشيع ضحايا الحرائق من العسكريين

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رئيس أركان الجيش الجزائري يترحم على أرواح الضحايا


الوكيل الإخباري - تنقل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، إلى المستشفى المركزي للجيش، "للترحم على أرواح شهداء الوطن" الذين سقطوا خلال عمليات إخماد الحرائق بتيزي وزو وبجاية.

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وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "جثامين الشهداء ستسجى بالتشريفات العسكرية بالمستشفى العسكري للجيش في البلاد، قبل تحويلهم نحو ولاياتهم الأصلية".


وأعرب الفريق شنقريحة عن تعاطفه الكبير وتضامنه مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم، مؤكدا وقوف الجيش الجزائري إلى جانبهم ومجددا لهم تعازيه الخالصة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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