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السبت، 23-09-2023 05:59 م

الجيش الروسي يتسلم رادارا طائرا مطورا

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الوكيل الاخباري-  تسلم الجيش الروسي مؤخرا المجمع الجوي المطور للإنذار الراداري المبكر من طراز "آ-50 أو".

ومن مميزات الرادار الطائر "آ-50" قدرته على اكتشاف ومرافقة مختلف الطائرات على مسافة مئات كيلومترات. وتمكن الأخصائيون الروس من تخفيض وزن الرادار الطائر وزيادة مدى عمله ووقت بقائه في الجو عند تنفيذ المهام القتالية وذلك بفضل استخدام أحدث الأجهزة.

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وأفاد ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بأن الرادار الطائر المطور حصل على الأجهزة الإلكترونية الجديدة ذات مردود أكبر وإنتاجية أعلى، الأمر الذي سمح بزيادة قدرات برمجياته. وقد زاد استخدام الشاشات العاملة بالبلورات السائلة التي تتميز بأبعاد كبيرة وقدرة فائقة على التحليل من فاعلية نظام تبيان الأوضاع الإلكترونية. أما ظروف الراحة المحسّنة فخفضت من تعب أفراد الطاقم.

وقد حصلت طائرة "آ-50 أو" المطورة كذلك على منظومة جديدة للقيادة والملاحة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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