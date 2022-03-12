الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

الوكيل الاخباري -

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ذكرت تقارير غربية، السبت، أن القوات الروسية تتقدم صوب العاصمة الأوكرانية، وباتت على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف، في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة.وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها فيما يبدو، ربما لشن هجوم جديد قد يستهدف كييف في غضون أيام قليلة.وقالت إن القتال شمال غربي العاصمة مستمر وإن مدن خاركيف وتشرنهيف وسومي وماريوبول ما زالت تحت الحصار والقصف الروسي المكثف، وفق "رويترز".ويأتي هذا التطور بعد أن رصدت صور استئناف القافلة الروسية الضخمة المتجهة صوب كييف حركتها بعد توقف دام أسبوعين.وذكر مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تقييم للقتال، أن هناك تقدم روسي في التوغل من الشمال الشرقي.