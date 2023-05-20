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السبت، 20-05-2023 09:45 ص

الجيش الروسي يحبط محاولة استطلاع أوكرانية في منطقة نوفوسيلوفكا

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الوكيل الإخباري- قال العقيد ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "شرق"، إن عناصر المجموعة تصدوا لمحاولة استطلاع قتالية للقوات الأوكرانية بمنطقة نوفوسيلوفكا على اتجاه دونيتسك الجنوبي.

وأضاف العقيد الروسي: "على اتجاه دونيتسك الجنوبي، تم إحباط محاولة العدو لإجراء استطلاع قتالي للتحقق من مناعة دفاع وحدات مجموعة شرق الروسية في منطقة نوفوسيلوفكا. وتصدت مدافعنا من طراز أكاسيا ذاتية الحركة، لهذه المحاولة وقضت على العديد من أفراده ودمرت بعض آلياته".

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ووفقا له، تمكن الاستطلاع الجوي الروسي من اكتشاف وجود تجمع لعناصر العدو ومعداته العسكرية بالقرب من قرية دوبروفولي. وعلى الفور تم استهداف المنطقة بقذائف راجمات الصواريخ، وتدمير ثلاث مركبات مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، ومركبة استطلاع ودورية قتالية، وكذلك مجموعة من العسكريين الأوكرانيين.

وأشار الضابط الروسي، إلى أن راجمات "غراد" الروسية استهدفت ودمرت آليات وعناصر معادية في منطقة زيليونا بوليا. وتم بمدافع الهاون استهداف تجمع لقوات العدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلوفكا .

وأشار غوردييف إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "تور" و"أوسا" و"ستريلا-10"، أسقطت طائرتين بدون طيار من طراز "ليلكا" وكذلك درونا جويا من طراز "فوريا" وآخر من طراز "فالكيريا".

وأكد العقيد أن المدفعية الروسية تمكنت في السجال المدفعي مع العدو في اتجاه زابوروجيه، من تدمير مدفع ذاتي الدفع في منطقة ستيبنوغورسك ومدافع هاون في منطقتي لوغوفسكوي وبيلوغوري.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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