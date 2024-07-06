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السبت، 06-07-2024 03:54 م

الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويقضي على 2050 عسكريا أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سوكول في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2050 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

وعززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين وتم تدمير دبابة ومدافع غربية وآليات له.


وعززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 540 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له وآليات و3مستودعات ذخيرة و 3محطات الكترونية.


وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وكبدت العدو 650 عسكريا ودمرت مدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية ومركبات و7 مستودعات ذخيرة.


حررت قوات "المركز" بلدة سوكول في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 415 قتيلا وتدمير مدرعات منها برادلي أمريكية وآليات ومدافع غربية.


وعززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوما معاد وبلغت خسائر العدو 115 عسكريا ومدافع غربية وآليات.

 




 

 


 

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