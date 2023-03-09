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الخميس، 09-03-2023 02:09 م

الجيش الروسي يختبر أحدث بندقية مضادة للدرونات

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الوكيل الإخباري- نجح الجيش الروسي في اختبار بندية "غاربيا" الجديدة المضادة للدرونات في ميدان تدريبي بالقرب من دونيتسك.

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أفادت بذلك يوم 7 مارس وكالة "نوفوستي" الروسية. وقالت إن البندقية تعمل باستخدام بطارية الليتيوم الأيونية، ويتراوح مدى عملها بين 500 و 2000 متر. وتمت تجربة البندقية على درون DJI Mavic Pro، بصفته من أكثر المسيّرات الضاربة شيوعا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهو يحمل عبوة ناسفة ويُسقطها فوق مواقع العدو.

وعند تأثير بندقية "غاربيا" عليه ينقطع اتصاله بلوحة مشغّله، ثم  يعلق الدرون في الجو او يعود إلى الموقع الذي كان انطلق منه.

يذكر إن البندقية بمقدورها تغيير إحداثيات موقع انطلاق الدرون، ما يجعله يضل السبيل ويحلّق في اتجاه غير معروف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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