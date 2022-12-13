الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زابوروجيه بوتيرة قياسية

الوكيل الاخباري- قال فلاديمير روغوف، رئيس "حركة نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن الجيش الروسي يدمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه بوتيرة قياسية.

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وأضاف روغوف لوكالة نوفوستي: "في الأيام الأخيرة فقط، تم تدمير حوالي 12 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك HIMARS وMLRS و MARS-II، بالإضافة إلى محطات الرادار. كما تم استهداف مستودعات الذخيرة. وهذه أرقام قياسية لتدمير الأنظمة الصاروخية للعدو في مثل هذا الوقت القصير".



ولفت إلى أن "استخدام أسلحة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية يجعل من الممكن تدمير مواقع القوات والمستودعات الأوكرانية بدقة".



وأضاف أن الجيش الروسي ينتزع زمام المبادرة في اتجاه زابوروجيه، وهذا يرجع إلى الضربات الروسية الاستباقية ضد القوى المعادية والمدرعات والمخازن بالصواريخ وقذائف المدفعية.

روسيا اليوم