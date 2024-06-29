الجيش الروسي يسقط 6 مسيرات جوية فوق مقاطعات تفير وبريانسك وبيلغورود والقرم

الوكيل الاخباري-

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية ست طائرات مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وتفير وجمهورية القرم.وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف مجددا تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا الاتحادية. وتصدت منظومات الدفاع الجوي المناوبة للمسيرات الجوية المعادية، وأسقطت اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة تفير ونفس العدد فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".