السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال جثامين 5 شهداء شمال غرب رفح

توضيح بشأن شراء المكيفات في الاردن

الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف منزلا بحي الدرج

الجيش الأمريكي يتعاقد على إنتاج 870 صاروخا لمنظومات باتريوت

موريتانيا تشهد انتخابات رئاسية والغزواني الأوفر حظا من بين 7 مرشحين

يوم طبي مجاني في إربد اليوم السبت

أسعار الذهب في الاردن اليوم

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الرابعة

البنك الدولي: الباص السريع أسهم في زيادة إنتاجية العمال

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا مزيدا من الشهداء والجرحى

السبت، 29-06-2024 08:22 ص

الجيش الروسي يسقط 6 مسيرات جوية فوق مقاطعات تفير وبريانسك وبيلغورود والقرم

667f986f4236044f0d559840


الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية ست طائرات مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وتفير وجمهورية القرم.اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف مجددا تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا الاتحادية. وتصدت منظومات الدفاع الجوي المناوبة للمسيرات الجوية المعادية، وأسقطت اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة تفير ونفس العدد فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b81fa35d68be24ffba7264523f3ae898

قرار جديد لمجلس الأمن بشأن الصومال

667fa4dd4c59b716714aa958

الجيش الأمريكي يتعاقد على إنتاج 870 صاروخا لمنظومات باتريوت

667f9ce542360420e0110ee3

موريتانيا تشهد انتخابات رئاسية والغزواني الأوفر حظا من بين 7 مرشحين

696659

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الايرانية- أسماء

667f83294c59b724fa0450c9

السفارة السعودية في روما تصدر تنبيها "مهما" لمواطنيها الراغبين بالسفر إلى إيطاليا

667f934f4c59b71c591aab66

لأول مرة في تاريخ منغوليا رئيس سابق للدولة يصبح عضوا في البرلمان

أخبار متعلقة
437590322_955715656041788_4613696957144985848_n

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات أوكرانية

6667d3164236043ab021b5a2

الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" ومصرع طاقمها

6663fcab4c59b746d45f30bc

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في شمال القوقاز

6663ee7f4c59b77db167390c

إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية

665809204c59b77ec174503b

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية وتدمير 5 طائرات مسيرة وزورقين مسيرين