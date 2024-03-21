الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

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الوكيل الإخباري- اكتشفت الشرطة القرغيزية نفقين تحت الأرض في يومين، يؤديان من منازل السكان إلى أوزبكستان، ويستخدمان لتهريب العملة والبضائع.

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واشار المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الداخلية لمقاطعة جلال آباد، إلى أن رجال شرطة قرغيزستان اكتشفوا في منزل خاص، مدخلا سريا لنفق تحت الأرض يؤدي إلى أوزبكستان.

ووفقا للمكتب، عثر على المدخل السري للنفق يوم 20 مارس الجاري في غرفة بمنزل أحد سكان بلدة بك آباد عمره 41 عاما. وهذا النفق مزود بإضاءة كهربائية وسلم خاص ومجهز بكافة مستلزمات عبور الحدود ونقل البضائع بصورة غير شرعية.

وقد حفر النفق على عمق 12.5 متر وطوله 350 مترا وارتفاعه 2.2 متر وعرضه 1 متر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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