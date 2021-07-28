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الأربعاء، 28-07-2021 09:45 ص

الجيش الروسي يعيد إعادة تجميع وحدات عسكرية في ميدان تدريب بالقرب من الحدود الأفغانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من إعادة تجميع الوحدات الروسية في طاجيكستان، في ميدان التدريب الواقع بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

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وقالت المنطقة العسكرية المركزية في بيان، إن "الوحدات الروسية في القاعدة العسكرية 201 في طاجيكستان أكملت إعادة تجميع القوات في ساحة تدريب حرب ميدون لإجراء تدريبات مشتركة تشارك فيها أوزبكستان وطاجيكستان".


وأضافت، أن الوحدات العسكرية المتكونة من اختصاصات سلاح الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات، برفقة مروحيات عسكرية، وصلت من عاصمة طاجيكستان دوشانبه إلى منطقة التمرين، بعد أن قطعت 200 كيلومتر.


ومن المقرر إجراء تدريبات مشتركة لوحدات عسكرية من روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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