الجيش السوداني: وافقنا على الهدنة بعد وساطة سعودية - أميركية

الوكيل الاخباري - بعد دخولها حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، أعلن الجيش السوداني أنه وافق على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية أميركية.

وأضاف في بيان فجر الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.

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كما تابع أن الهدنة جاءت مشروطة بالتزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمرارها، في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع.



جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء عقب 10 أيام من المعارك الدامية.



بالمقابل، أفاد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع فارس النور في مداخلة مع "العربية"، أنهم وافقوا على الهدنة لأسباب إنسانية.



وكشف أن الهدنة المؤقتة في السودان قد تتطور إلى دائمة.

كما تابع أن قواته وافقت عليها للسماح بالممرات الإنسانية بالسودان.

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