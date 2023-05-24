الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

الوكيل الإخباري- أعلن عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، اليوم الأربعاء، استعادة القوات المسلحة السيطرة على مطابع العملة، التي كانت استولت عليها صباحا قوات الدعم السريع.

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يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اخترقت الهدنة بهجومها على مقر مطابع العملة بالخرطوم، ونقلت تقارير صحافية عن العطا قوله إن قوات الدعم نهبت مخزون الدولة من النقد الوطني واحتياط بنك السودان من الذهب.



من جهة أخرى، طالبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طرفي النزاع في السودان بالالتزام بتعهداتهما في شأن الهدنة المؤقتة التي دخلت في 22 مايو الجاري حير التنفيذ.



وتوصل الطرفان إلى هدنة بعد مفاوضات رعتها واشنطن والرياض في مدينة جدة غرب المملكة.



لكن من غير الواضح حتى الآن التزام أي من الطرفين بها.

روسيا اليوم