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الخميس، 04-08-2022 09:53 ص

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية شرق مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري - أعلنت منطقة قيادة القتال الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أن جيشها أجرى إطلاق نار مباشر ناجحا كجزء من التمرين في مياه شرق مضيق تايوان، باستخدام مدفعية بعيدة المدى.

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وجاء في بيان منطقة قيادة القتال الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على حسابها الرسمي:"في حوالي الساعة 13:00 يوم 4 أغسطس، تم تنفيذ إطلاق نار طويل المدى وضربات دقيقة على مناطق مستهدفة في شرق مضيق تايوان.. وقد تحققت النتائج المتوقعة".


وبدأت المناورات الصينية في الساعة 12:00 بالتوقيت الصيني (7:00 بتوقيت موسكو) وستستمر حتى يوم الأحد القادم.


وأجريت التدريبات في ست مناطق حول تايوان، ونشر الجيش الصيني الإحداثيات مسبقا لتجنب الدخول العرضي للسفن أو تحليق الطائرات في تلك المناطق.


وجاءت التدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع ردا على قرار تايوان باستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي وصلت مساء الثلاثاء تايبيه (عاصمة تايوان)، في إطار جولتها الآسيوية.


وتعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها وتعارض أي اتصال بين تايبيه ومسؤولين و عسكريين من دول تربطها ببكين علاقات دبلوماسية.


كما أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن الصين مستعدة للتعايش السلمي والتطور مع الدول الأخرى، لكنها لن تسمح لأي شخص بتقويض الاستقرار. وأضاف أن إعادة توحيد تايوان مع الصين أمر حتمي تاريخي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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