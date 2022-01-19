الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية ضد "داعش" شمالي البلاد

الوكيل الإخباري-بدأت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، عملية عسكرية في المنطقة الفاصلة بين محافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال)، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وذكر بيان وزارة الدفاع أن "القوات البرية بدأت عملية في منطقة حاوي العظيم، مدعومة من مديرية الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى لمنع العصابات الإرهابية من إيجاد ملاذ آمن لها في هذه المناطق".



وأضاف البيان أن "كل من قيادة عمليات صلاح الدين وسامراء وديالى والحشد الشعبي، اشتركت في العملية بإسناد من طيران الجيش".



وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلنت بغداد عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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