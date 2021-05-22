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السبت، 22-05-2021 01:34 م

الجيش العراقي يتعهد بإغلاق جميع الثغرات عند حدود سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين.

وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بأن القوات الأمنية العراقية تعتمد "أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية" في تنفيذ العمليات ضد بقايا "داعش".

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وتابع: "تعمل قيادة العمليات مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وإن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين".


المصدر- روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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